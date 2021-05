Neu Wulmstorf: Sechs Tonnen Orangen überschwemmen Straße Stand: 14.05.2021 10:52 Uhr Was ist bloß in Neu Wulmstorf los? Nachdem Paprikapulver das Wasser eines Grabens rot gefärbt hatte, wurden jetzt in der Gemeinde tonnenweise herrenlose Orangen entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Nach Angaben eines Sprechers standen über Nacht plötzlich acht Paletten mit den Südfrüchten im Wendehammer einer Wohnstraße. Als diese nicht abtransportiert wurden und sich die Orangen nach und nach auf der Straße verteilten, informierten Anwohner die Polizei. "So etwas ist mir in meinem Berufsleben noch nicht untergekommen", sagte der Sprecher gegenüber NDR.de. Die Orangen wurden schließlich von der Gemeinde geborgen und entsorgt. Zuvor sollen sich auch etliche Passanten an den Früchten bedient haben.

Orangen-Funde auch in Buxtehude und Hamburg-Heimfeld

Die Beamten haben Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Abfallentsorgung eingeleitet. Dies sei eine Straftat, betonte der Sprecher. Er vermutet, dass ein Lkw-Fahrer seine Ladung nicht mehr los wurde und sie deshalb einfach am Straßenrand entsorgte. Ähnliche Fälle wurden auch aus dem nur wenige Kilometer entfernten Hamburg-Heimfeld und aus Buxtehude (Landkreis Stade) gemeldet. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht.

Paprikapulver färbt Wasser ein

Anfang der Woche war Passanten in Neu Wulmstorf mysteriöses blutrot gefärbtes Wasser in einem Graben aufgefallen. Nachforschungen ergaben, dass auf einem Bauhof größere Mengen Paprikapulver in die Kanalisation gespült worden waren. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei, ob die Gewürze absichtlich entsorgt wurden.

Weitere Informationen Reichlich Paprikapulver färbt Wasser in Neu Wulmstorf rot Von Blut keine Spur: Mittlerweile ist klar, woher das eingefärbte Wasser stammt. Aber nicht, ob Absicht dahintersteckt. (12.05.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional | 14.05.2021 | 13:30 Uhr