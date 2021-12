Stand: 30.12.2021 12:34 Uhr Neu Wulmstorf: Mann rettet älteres Ehepaar aus Flammen

Ein Mann hat gestern Abend in Neu Wulmstorf (Landkreis Harbug) ein älteres Ehepaar aus ihrer brennenden Wohnung gerettet: Nach Angaben der Polizei hatte der Spaziergänger Rauch und Flammen im Obergeschoss des Reihenhauses entdeckt. Er alarmierte die Feuerwehr und klingelte dann an der Haustür. Als niemand öffnete, trat er die kurzerhand die Tür ein. Oben im Reihenhaus traf er dann auf einen 81-jährigen Mann und seine 77 Jahre alte Ehefrau. Der Spaziergänger brachte beide ins Freie. Laut Feuerwehr erlitt die Frau durch das Feuer lebensgefährliche Verletzungen. Der Weihnachtsbaum des Paares soll in Brand geraten sein. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.12.2021 | 13:30 Uhr