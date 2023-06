Stand: 19.06.2023 08:58 Uhr Neu Wulmstorf: Mann bedroht Polizeibeamte mit Machete

Der 27-Jährige hatte am Sonntagabend in einem Wohnhaus in Neu Wulmstorf randaliert. Nachbarn verständigten die Polizei. Als die Beamten den Mann zur Rede stellen wollten, drohte er mit einer Machete und verschanzte sich in seiner Wohnung. Spezialkräfte der Polizei umstellten das Wohnhaus. Nach Angaben eines Polizeisprechers versuchten die Beamten mehrfach vergeblich, Kontakt zu dem 27-Jährigen aufzunehmen. Gegen drei Uhr morgens drangen Spezialkräfte schließlich in die Wohnung ein. Sie konnten den Mann ohne Gegenwehr festnehmen. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Ein Bluttest soll klären, ob er unter Drogen– oder Alkoholeinfluss stand.

