Neu Wulmstorf: Kann Pflegeheim gerettet werden? Stand: 10.12.2020 21:20 Uhr Mehr als 100 Bewohner eines Seniorenheims in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg müssen sich nach einer neuen Bleibe umsehen. Das Haus soll Ende Mai 2021 geschlossen werden.

Die drohende Schließung beschäftigt die Menschen in der Gemeinde. Derzeit ist noch unklar, wie und ob es weitergeht mit der Einrichtung des Betreibers Korian AG. Eventuell könnte das Pflegeheim "Haus am Marktplatz" übernommen werden. Laut Vize-Bürgermeister Thomas Grambow (SPD) gibt es erste Kontakte zu einem Hamburger Betreiber: "Ich habe ihm die Situation geschildert", sagte der Politiker NDR 1 Niedersachsen. Grambow habe dem Geschäftsführer gesagt, dass er schnell eine Rückmeldung haben müsse, "am liebsten noch vor Weihnachten". Spätestens aber im Januar.

"Mit 90 noch einmal von vorne anfangen"

Christiane Holin vom Förderkreis Gute Stube, der sich seit 18 Jahren für das betroffene Heim einsetzt, spricht von einer "menschlichen Katastrophe". Für die Bewohner und die Mitarbeiter sei es "ein Schlag ins Kontor". Holin sagt: "Sie müssen dann vielleicht mit 80 oder 90 noch einmal von vorn anfangen." Obwohl die Menschen gedacht hätten, das Heim sei ihr letztes Zuhause.

Betreiber: Keine Modernisierung während Betrieb möglich

Der Betreiber Korian AG aus München teilte NDR 1 Niedersachsen schriftlich mit: Der Schritt sei nicht leicht gefallen, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Jedoch wolle man dort ein attraktives Umfeld bieten, dazu müsste das Heim modernisiert werden. Das sei aber während des laufenden Betriebes nicht möglich. Deshalb werde der Mietvertrag nicht verlängert.

Bürgermeister spricht von Änderungssperre

Neu Wulmstorfs Bürgermeister Wolf-Egbert Rosenzweig (SPD) sagt, er habe von der drohenden Schließung aus der Presse erfahren. "Findet sich bis Mai kein neuer Betreiber, wird es mit Altenheimplätzen in der Gemeinde richtig eng," sagt er. Die Politik sei aber sehr rührig. "So werden wir versuchen, eine Änderungssperre hinzubekommen." Das hieße, dass der Vermieter, wenn das Altenheim tatsächlich ausziehen sollte, nicht ohne Weiteres dort irgendetwas unterbringen könne.

