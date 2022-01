Stand: 05.01.2022 10:51 Uhr Neu Wulmstorf: Aus Flammen gerettetes Paar außer Lebensgefahr

Nach einem Brand in einem Reihenhaus in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) Ende Dezember schwebt das ältere Ehepaar nicht mehr in Lebensgefahr. Nach Angaben vom Mittwoch geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen mit Wachskerzen bestückten Weihnachtsbaum verursacht wurde. Zudem korrigierte ein Sprecher der Polizei die ersten Angaben zum Geschehen am Abend des Brandes: Demnach hat ein Spaziergänger - die Feuerwehr spricht von einem Nachbarn - die Flammen in der Wohnung entdeckt und Nachbarn alarmiert, die den Notruf wählten. Anschließend habe der Spaziergänger die Wohnungstür eingetreten und die schwer verletzte 77-jährige Frau aus dem Haus gebracht. Danach sei er zusammen mit einem Nachbarn in die Wohnung gegangen, um auch den 81-jährigen Ehemann in Sicherheit zu bringen. "Den beiden Männern ist es zu verdanken, dass die Bewohner gerettet und das Feuer sehr schnell gelöscht werden konnte", sagte der Polizeisprecher.

