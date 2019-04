Stand: 24.04.2019 19:53 Uhr

Neu Sülbecker Schädel: Frau starb vor 600 Jahren

Ein Förster stieß im vergangenen September in einem Wald am Rande von Lüneburg auf den Schädel einer Frau. Wildschweine hatten ihn aus dem Waldboden gewühlt. Der Förster meldete seinen Fund der Polizei, die setzte sofort eine große Suchaktion in Gang. Beamte durchkämmten das Waldstück bei Neu Sülbeck. Denn die Polizei vermutete, dass der Knochenfund der sterbliche Überrest der Unternehmerin Monika Crantz sein könnte. Jetzt haben Wissenschaftler den Schädel noch einmal genau untersucht. Das Ergebnis: Es gibt keinen Bezug zu dem Mordfall. Denn der Schädel ist 600 Jahre alt.

Unternehmerin wird seit 1999 vermisst

Monika Crantz wird seit 1999 vermisst. Ihr Ehemann war im Jahr darauf im sogenannten Prozess ohne Leiche wegen Mordes verurteilt worden. Und da der Mann Lüneburg gut kannte, durchkämmten Dutzende Beamte mit Spürhunden das Lüneburger Waldstück. Dabei entdeckten die Beamten weitere Knochen. Doch DNA-Analysen hatten bereits im Herbst gezeigt, dass diese nicht von Crantz stammen.

Woran starb die aus dem 15. Jahrhundert?

Jetzt steht fest: Alle sterblichen Überreste stammen von einer Frau, die zu Beginn des 15 Jahrhunderts gestorben ist. Das fanden Wissenschaftler des Mannheimer Klaus Tschira Instituts heraus. Wie alt die Frau war und woran sie starb, das wollen nun Experten der Hamburger Rechtsmedizin herausfinden. Interesse an den Ergebnissen hat auch Lüneburgs Stadtarchäologe Edgar Ring. Denn der Fundort liegt an einem alten Handelsweg zwischen Lüneburg und Bleckede. Eine Siedlung habe es in der Gegend nicht gegeben, sagt Ring. Wenn die Rechtsmedizin ihre Analysen abgeschlossen hat, werden die Knochen wohl wieder nach Lüneburg gebracht. Stadtarchäologe Ring will sich dann darum bemühen, dass die Gebeine auf einem Stadtfriedhof beigesetzt werden.

