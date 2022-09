Stand: 12.09.2022 10:32 Uhr Neu Darchau: Elbfähre Tanja muss wieder Betrieb aussetzen

Die Elbfähre Tanja liegt wieder am Ufer. Grund ist laut Fährbetrieb in Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) erneutes Niedrigwasser. Die Fähre konnte erst vor kurzem ihren Betrieb wieder aufnehmen. Zuvor musste sie bereits mehrere Wochen wegen Niedrigwassers am Ufer bleiben. Wann es nun weitergeht, ist noch unklar.

Weitere Informationen Elbfähre "Tanja" fährt wieder mit eingeschränkter Last Die Fähre musste wegen Niedrigwassers für mehrere Wochen ihre Fahrten zwischen Neu Darchau und Darchau aussetzen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.09.2022 | 06:30 Uhr