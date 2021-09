Stand: 18.09.2021 13:47 Uhr Netzwerk ruft zu Protesten gegen NPD-Fest in Eschede auf

Mehrere Initiativen gegen Rechtsextremismus rufen zu einer Demonstration gegen ein "Erntefest" vor dem NPD-Zentrum in Eschede (Landkreis Celle) auf. Die Proteste am 25. September sollen bis in die Nähe des Hofes des NPD-Aktivisten Joachim Nahtz führen, teilte das Netzwerk Südheide gegen Rechtsextremismus mit. Seit vielen Jahren versammeln sich Rechtsextreme auf dem Hof Nahtz zu sogenannten Sonnenwendfeiern und Erntedankfesten. Die Neonazis bezeichneten diese Veranstaltungen als Brauchtumsfeiern. Eigentliches Ziel sei es aber, dort Kontakte zu pflegen und neue Aktionen vorzubereiten. "Somit sind diese 'Brauchtumsfeiern' alles andere als harmlos", heißt es im Aufruf des Netzwerks. Die Demonstration soll um 14 Uhr am Bahnhof in Eschede beginnen. In der Nähe des Hofes von Nahtz ist eine Kundgebung geplant.

Weitere Informationen Bündnis übergibt 41.000 Unterschriften gegen NPD-Haus Innenminister Pistorius sicherte Unterstützung zu. Der seit 30 Jahren von Rechtsextremen genutzte Hof steht in Eschede. (07.07.2021) mehr Eschede: 250 Menschen demonstrieren vor NPD-Hof Auf einem NPD-Hof in Eschede versammeln sich Rechtsextreme regelmäßig zu "Sonnenwendfeiern". Rund 250 Menschen demonstrierten am Sonnabend dagegen - mit einer Abschlusskundgebung vor dem Hof. (17.06.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.09.2021 | 12:00 Uhr