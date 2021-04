Stand: 15.04.2021 08:27 Uhr Nenndorf: Erzieher von Missbrauchsvorwürfen entlastet

In einem Fall von angeblichem sexuellem Missbrauch im Landkreis Harburg gibt es eine überraschende Wende: Die Ermittlungen gegen den Erzieher einer Kita in Nenndorf sind eingestellt worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Stade auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen mitgeteilt. An den Vorwürfen sei nicht das Geringste dran, hieß es. Im Rahmen der Ermittlungen seien drei Kinder richterlich vernommen worden und DNA-Proben untersucht worden, die der Mann freiwillig abgegeben hatte. Dies alles habe keine Hinweise auf einen Missbrauch ergeben. Auch die Kolleginnen hätten den Erzieher entlastet. Eltern hatten die Vorwürfe erhoben.

