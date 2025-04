Stand: 15.04.2025 11:32 Uhr Neetze: Frau greift Lebensgefährten mit Messer an

In Neetze (Landkreis Lüneburg) hat eine Frau ihren Lebensgefährten mit einem Messer verletzt. Laut Polizei wurde die 52-Jährige nach dem Angriff am frühen Sonntagmorgen vorläufig festgenommen. Nachdem sie ärztlich untersucht wurde, sei sie in die psychiatrische Klinik überwiesen worden, so eine Polizeisprecherin. Gegen die Frau wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der 59-jährige Mann wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.04.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg