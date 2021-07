Stand: 28.07.2021 08:26 Uhr Naturwacht und Polizeireiter starten in Heideblüten-Saison

Die Naturwacht und die Reiterstaffeln von Polizei und Johanniter-Unfall-Hilfe starten heute mit Beginn der Heideblüten-Saison ihren Einsatz im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. In den kommenden Wochen kommen immer mehr Besucherinnen und Besucher in das Naturschutzgebiet rund um den Wilseder Berg. Sieben Mitarbeiter der Naturwacht der VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide überwachen die Einhaltung der naturschutzrechtlichen Bestimmungen per Fahrrad. Sie schauen auf die Beachtung der ganzjährigen Anleinpflicht für Hunde, das Fahrverbot für Autos im Schutzgebiet oder das Wegegebot, nach dem Besucher öffentliche Wege nicht verlassen sollen.

