Nationalmannschaft kommt zum Länderspiel nach Lüneburg

In Vorbereitung auf die Volleyball-Weltmeisterschaft auf den Philippinen macht die deutsche Männer-Nationalmannschaft erstmals Station in Lüneburg. Am 23. August findet in der Lüneburger Arena das Länderspiel gegen Belgien statt. Man rechne mit einem Spektakel, so der Deutsche Volleyball Verband, da sich dann viele Spieler für die WM empfehlen wollten. Mit dabei ist voraussichtlich auch Nationalspieler Erik Röhrs, der in der vergangenen Saison noch als Außenangreifer für die SVG Lüneburg auf dem Feld stand. "Ich kenne die überragende Stimmung in der Arena und hoffe, dass wir diese Atmosphäre auch mit der Nationalmannschaft genießen können", sagte Röhrs. SVG-Manager Matthias Pompe spricht von einem weiteren Baustein für den "Boom" rund um den Volleyball-Standort Lüneburg. Tickets für das Länderspiel sind ab Montag online verfügbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Volleyball