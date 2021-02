Stand: 19.02.2021 12:32 Uhr Nächster Schritt vom Versuchslabor zum Tierschutzzentrum

Aus dem ehemaligen Tierversuchslabor in Mienenbüttel im Landkreis Harburg soll unter anderem ein Tierschutzzentrum werden - das sind schon seit längerer Zeit die Pläne des in die Kritik geratenen Labors LPT. Jetzt hat das Unternehmen den notwendigen Antrag auf Nutzungsänderung gestellt. Ein Sprecher des Landkreises bestätigt, dass der Antrag eingegangen und an die zuständige Gemeinde Neu Wulmstorf weitergeleitet worden sei. Wie deren Bürgermeister Wolf-Egbert Rosenzweig (SPD) NDR 1 Niedersachsen sagte, werde man sich nun innerhalb der festgesetzten Zwei-Monats-Frist damit beschäftigen. In der Regel sei dies ausschließlich eine Sache der zuständigen Ausschüsse. Aufgrund der Brisanz des Themas solle in diesem Fall aber auch der gesamte Rat beteiligt werden, so Rosenzweig. Dass das Tierschutzzentrum wie von LPT geplant Anfang April eröffnet werden kann, ist damit wohl ausgeschlossen.

