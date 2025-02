Stand: 11.02.2025 15:32 Uhr Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann schwer am Kopf verletzt

Am Montagnachmittag ist ein Streit unter Nachbarn in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) eskaliert. Dabei hat ein 38-jähriger Mann den Angaben der Polizei zufolge einem 35-Jährigen mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Dabei wurde dieser so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Ein 52-jähriger Nachbar wurde leicht am Knie verletzt. Der mutmaßliche Angreifer war laut Polizei zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert. Am Tatort konnten die Beamten eine Rohrzange sicherstellen - es könne sich um das mögliche Tatmittel handeln, hieß es. Wieso der Streit im Flur des Mehrfamilienhauses eskalierte, werde nun ermittelt.

