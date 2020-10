Stand: 01.10.2020 13:59 Uhr Nach langer Zwangspause: Eissstadion Adendorf öffnet wieder

Nach einem Jahr Zwangspause öffnet das Eisstadion in Adendorf (Landkreis Lüneburg) am Sonnabend wieder für Besucher. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Zuvor hatten bereits Vereine dort wieder trainieren können. Um die Abstandregeln einhalten zu können, dürfen maximal 150 Personen gleichzeitig auf das Eis, sagte ein Gemeindesprecher. Wegen gravierender Schäden an der Technik war das Adendorfer Stadion seit Sommer 2019 geschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.10.2020 | 13:30 Uhr