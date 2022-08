Stand: 26.08.2022 11:31 Uhr Nach Unfall mit Kutsche: Frau stirbt im Krankenhaus

Nach einem Unfall mit einer Kutsche im Landkreis Harburg ist die Kutscherin ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Freitag mittelte, starb die Frau bereits am Dienstag im Krankenhaus. Der Unfall hatte sich am vergangenen Wochenende ereignet: In Döhle bei Egestorf waren die beiden der Kutsche vorgespannten Ponys durchgegangen. Dadurch überschlug sich das Gefährt. Die Kutscherin wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach wie vor ungeklärt ist, warum die Ponys durchgingen.

