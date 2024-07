Nach Unfall am Schulzentrum: Stadt Buchholz macht Wege sicherer Stand: 31.07.2024 15:24 Uhr Die Stadt Buchholz möchte die Schulwege in Buchholz und den umliegenden Ortsteilen sicherer machen. Anlass ist nach Angaben der Stadt ein schwerer Verkehrsunfall im vergangenen Jahr.

Ein Grundschüler war damals in der Nähe des Schulzentrums I am Buenser Weg von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Daraufhin hatte die Stadt einen Verkehrssicherheitsexperten aus Wuppertal damit beauftragt, ein Gutachten über viel frequentierte Schulwege zu erstellen. Außerdem wurden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Schulzentrums und Eltern der angeschlossenen Kindergärten mit einem Fragebogen zur Verkehrslage befragt. Diese Lösungsvorschläge wurden dann unter anderem an einem Runden Tisch diskutiert, welcher nach dem Unfall eingerichtet worden war. Dem gehören neben Vertretern der Stadtverwaltung auch Anwohnerinnen und Anwohner sowie Schülervertretungen an.

Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit

Diese Schritte will die Stadt nun sukzessive umsetzen:

Verbesserung der Sicht in Kreuzungsbereichen, zum Beispiel durch Halteverbote

Büsche und Bäume werden zurückgeschnitten für bessere Sicht

Prüfung von sogenannten Hol- und Bring-Parkplätzen vor dem Schulzentrum I

Die Straßen direkt am Schulzentrum I sollen zu Fahrradstraßen werden

Markierung von Bereichen, in denen Radfahrer durch sich öffnende Autotüren verletzt werden können

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.07.2024 | 15:00 Uhr