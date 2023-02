Stand: 21.02.2023 20:54 Uhr Nach Unfall: Schilder sollen bei Eyendorf Reiter schützen

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit einer Reiterin im Oktober werden auf der Kreisstraße 4 zwischen Eyendorf und Raven (Landkreis Harburg) Warnschilder aufgestellt. Das hat der Landkreis Harburg auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mitgeteilt. Im Oktober hatte ein 76-jähriger Autofahrer eine Reiterin und ihr Pferd erfasst. Die Frau und das Tier verstarben noch an der Unfallstelle. Das Unglück sei auf dieser Strecke ein Einzelfall gewesen, sagte der Sprecher des Landkreises. Die scharfe Kurve vor Eyendorf sei jedoch ein Problem. An dieser Stelle werde nun mit Schildern auf Reiter aufmerksam gemacht. Ein Tempolimit sei auf der Strecke nicht möglich. Es gilt weiterhin die übliche Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 100 außerorts.

Weitere Informationen Eyendorf: Reiterin laut Polizei vorschriftsmäßig unterwegs Sie sei nicht unmittelbar vor dem tödlichen Unfall auf die Straße geritten. Mehrere Zeugen hätten die Frau zuvor überholt. (27.10.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 21.02.2023 | 16:00 Uhr