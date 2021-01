Stand: 19.01.2021 12:43 Uhr Nach Überfall in Stade: Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Nach dem bewaffneten Überfall auf ein Wohnhaus in Stade-Bützfleth sitzt einer der mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Drei mögliche Komplizen waren aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, möglicherweise waren die Täter zu acht. Die Gruppe soll in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag eine Familie in deren Wohnung überfallen und dabei mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet haben. Dass sich Täter und Opfer kannten, könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Es seien aber noch viele Fragen offen.

