Stand: 09.04.2025 18:05 Uhr Nach Überfall auf Juwelier in Tostedt: 31-Jähriger in U-Haft

Ein 31-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein soll im Oktober vergangenen Jahres einen Juwelier in Tostedt (Landkreis Harburg) überfallen haben. Er sitzt bereits seit Ende März in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten kamen dem Mann auf die Spur, weil eine Frau eine Tasche in einem See bei Neumünster entdeckt hatte. Diese entsprach den Beamten zufolge der markanten Einkaufstasche, die beim Überfall benutzt worden war. In der Tasche befanden sich neben Kleidungsstücken auch Schmucketiketten, welche die Polizei mit dem Überfall in Tostedt in Verbindung bringen konnte. Die Kleidung führte die Polizei dann zu dem 31-Jährigen. Laut Polizei ist der Mann schon zuvor wegen verschiedener Eigentumsdelikte aufgefallen. Die Beamten fanden bei dem Mann eine Schreckschusswaffe, möglicherweise die Tatwaffe. Die Polizei ermittelt nun, was mit den erbeuteten Schmuckstücken geschehen ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.04.2025 | 08:30 Uhr