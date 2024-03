Stand: 05.03.2024 12:54 Uhr Nach Tod von vier Menschen: Trauerfeiern in Brockel und Westervesede

Nach dem gewaltsamen Tod von vier Menschen soll es in Brockel und Westervesede im Landkreis Rotenburg am Mittwoch Trauergottesdienste geben. Das hat die evangelische Kirche dem NDR Niedersachsen bestätigt. Der Gottesdienst in Brockel beginnt um 17 Uhr, die Trauerfeier in Westervesede um 18 Uhr. Die Öffentlichkeit ist aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen auf dem Kirchen- und Friedhofsgelände nicht zugelassen. Ein 32-jähriger Bundeswehrsoldat soll am Freitag vier Menschen - darunter auch ein dreijähriges Kind - in Brockel und Westervesede erschossen haben. Nach der Gewalttat war der Kindergarten zunächst geschlossen. Am Montag wurden die Erzieherinnen und Erzieher nach NDR Informationen darauf vorbereitet, wie sie den Kindern den Tod einer ihrer Spielkameradinnen erklären sollen. Seit Dienstag ist der Kindergarten wieder geöffnet. Der 32 Jahre alte Verdächtige hatte sich nach der Tat gestellt. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

