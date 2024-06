Nach Starkregen: Trockener Abschluss für Hurricane in Scheeßel Stand: 23.06.2024 08:46 Uhr In Scheeßel bei Rotenburg läuft seit Freitag das Hurricane Festival. Zehntausende Besucherinnen und Besucher sind zum Eichenring gekommen. Nach Starkregen am Freitag soll es am letzten Tag trocken bleiben.

Wie schon am Samstag soll laut Deutschen Wetterdienst auch der Sonntag mit bis zu 22 Grad bei einem Mix aus Sonne und Wolken relativ stabil bleiben. Anders am Freitag: Zeitweise galt eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter für die Region im Landkreis Rotenburg. Am Abend war dann wegen Starkregens eine der Bühnen nicht mehr bespielbar.

Starkregen - Konzert fällt aus

Aufgrund der Wetterlage konnte der Auftritt der britischen Indie-Rock-Band The Kooks nicht wie geplant stattfinden. Die Regenschauer machten den meist jungen Menschen allerdings wenig aus, die Stimmung war ausgelassen, berichtete ein dpa-Reporter am Freitag.

Videos 4 Min Scheeßel: Seelsorger-Team auf dem Hurricane-Festival Alexandra Rothgeber und ihr Kriseninterventionsteam mischen sich im Zwei-Schicht-System unter das Festivalvolk. (22.06.2024) 4 Min

Bis zu 80.000 Musikfans erwartet - viele schlafen im Zelt

Das Hurricane Festival ist eine der größten deutschen Open-Air-Musikveranstaltungen. Bis Sonntag treten mehr als 80 Bands, Sängerinnen und Sänger auf - darunter zahlreiche international bekannte Musiker wie Ed Sheeran, die kanadische Rocksängerin Avril Lavigne und die britische Metalband Bring Me The Horizon. Der Veranstalter rechnete im Vorfeld mit bis zu 80.000 Besuchern, viele davon zelten. Rund 400 Polizisten sollen auf dem Festival für Sicherheit sorgen. Am Freitagnachmittag war die Lage nach Einschätzung der Polizei friedlich. Der Polizeisprecher zeigte sich zuversichtlich, dass dies so bleibt.

