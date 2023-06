Nach Radlader-Unfall in Toppenstedt: Gottesdienst in Salzhausen Stand: 30.06.2023 12:41 Uhr Nach dem Radlader-Unfall in Toppenstedt (Landkreis Harburg) plant die Samtgemeinde Salzhausen am Samstag einen Trauergottesdienst. Bei dem Unfall starben ein Mann und ein fünfjähriger Junge.

Der Gottesdienst findet in der St. Johanniskirche statt, eingeladen sind auch die Einsatzkräfte, die am vergangenen Samstag am Unglücksort waren. "Wir möchten für die Einsatzkräfte, die Betroffenen und alle, die um die Opfer trauern, einen Ort schaffen, an dem das Erlebte Raum finden kann", sagte Wiebke Alex, Pastorin aus der Kirchengemeinde Salzhausen-Raven, laut einer Mitteilung des Kirchenkreises Winsen. Wegen der begrenzten Plätze in der Kirche werde der Gottesdienst über Lautsprecher nach draußen übertragen, teilte die Gemeinde mit. Die Trauerfeiern für die beiden Gestorbenen sollen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Unglück in Toppenstedt: Insassen fielen aus drei Metern Höhe aus Gitterbox

Zu dem Unglück war es gekommen, als ein 44-Jähriger die Teilnehmer eines Zeltlagers zu einer Fahrt in einer Gitterbox an der Frontgabel eines Radladers eingeladen hatte. Die Aktion sollte "zur Belustigung" dienen, wie ein Feuerwehrsprecher später sagte. Auf einem Feldweg öffnete sich die Box nach bisherigem Ermittlungsstand, sodass die Insassen aus drei Metern nach vorn stürzten. Die Polizei ermittelt gegen den 44-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

"Extrem belastende Situation" für Einsatzkräfte bei Radlader-Unfall

Das Zeltlager war in der Folge abgebrochen worden. An dem Einsatz selbst waren etwa 80 Feuerwehrleute, 60 Rettungskräfte und 30 Polizistinnen und Polizisten beteiligt. Einige Retter hätten Opfer und Verletzte gekannt. Allen Beteiligten sei anzumerken gewesen, dass sie schwer damit zu kämpfen haben, sagte Harburgs Landrat Rainer Rempe (CDU). Es habe sich um eine "extrem belastende Situation" gehandelt.

