Nach OVG-Urteil zu Sterbewunsch: Kläger geht in Revision Stand: 05.04.2022 15:45 Uhr Hans-Jürgen Brennecke aus dem Landkreis Lüneburg kämpft weiter für das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Er und ein weiterer Mann aus Rheinland-Pfalz gehen nach abgewiesener Klage in Revision.

Die Anträge seien am 30. März beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingegangen, teilte das Gericht mit. Der 77 Jahre alte Brennecke aus Reppenstedt ist vor sechseinhalb Jahren schwer an Krebs erkrankt, der 51 Jahre alte Mitkläger leidet unheilbar an Multipler Sklerose. Sie waren mit einer dritten Person vor das Oberverwaltungsgericht Münster (Nordrhein-Westfalen) gezogen, um das Anrecht auf ein todbringendes Medikament durchzusetzen. Brennecke hatte gegenüber NDR Niedersachsen gesagt, dass er selbst entscheiden wolle, wie viel Schmerzen er ertragen möchte. Die dritte Klägerin ist inzwischen verstorben.

AUDIO: Kläger über Urteil zu tödlicher Arznei: "Schwer erträglich" (1 Min) Kläger über Urteil zu tödlicher Arznei: "Schwer erträglich" (1 Min)

OVG sieht Bundestag in der Pflicht

Das OVG hatte die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass das Betäubungsmittelgesetz dies nicht vorsehe. Das Gericht hatte in seiner Begründung zu dem Urteil im Februar bedauert, dass der Bundestag kein Gesetz vorgelegt habe, um derartige Fragen zu regeln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte zuvor das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt. Im Bundestag gibt es seit Kurzem eine Initiative, die das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und die straffreie Hilfe zur Selbsttötung durchsetzen möchte. Dem Vorschlag zufolge sollen Ärzte entsprechende Arzneimittel verschreiben dürfen. Voraussetzung sind Beratungsgespräche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.04.2022 | 14:00 Uhr