Nach NATO-Übung: Bundeswehr-Konvois in Niedersachsen unterwegs Stand: 10.09.2024 16:03 Uhr Bis Samstag sind mehrere Bundeswehr-Konvois auf den Straßen in Niedersachsen unterwegs. Sie kommen von einer NATO-Übung zurück und fahren unter anderem zu ihren Heimatkasernen nach Rotenburg (Wümme) und Holzminden.

Die Panzerbrigade 21 aus Augustdorf (Nordrhein-Westfalen) kehrt von der Übung "Grand Eagle" an der Ostflanke Litauens zurück, wie die Bundeswehr am Montag mitteilte. Die Fahrzeuge der Konvois kommen demnach mit einer Fähre in Kiel an. Von dort aus fahren sie zum Teil bereits seit Freitag zu den jeweiligen Heimatkasernen. Insgesamt seien es mehrere Hundert Fahrzeuge. Zur Panzerbrigade 21 gehören unter anderem das Jägerbataillon 91 aus Rotenburg/Wümme sowie Kampfunterstützungsverbände in Holzminden.

Hinweis: Möglichst große Abstände zu Konvois halten

Einzelne Kolonnen können nach Angaben der Bundeswehr bis zu zwei Kilometer lang und auf Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs sein. Dabei seien sie teilweise relativ langsam. Die Bundeswehr bittet Verkehrsteilnehmende darum, möglichst große Abstände zu den Fahrzeug-Kolonnen einzuhalten. Aus Sicherheitsgründen sollten Autos zudem nicht zwischen einzelnen Fahrzeugen fahren. Informationen zur genauen Fahrstrecke könnten aus Gründen der militärischen Sicherheit nicht gegeben werden, so die Streitkräfte.

