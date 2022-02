Stand: 01.02.2022 20:11 Uhr Nach Messerangriff in Stelle: Polizei sucht einen Zeugen

Nach dem Messerangriff auf einen 64-jährigen Mann am Sonnabend im Bahnhof in Stelle (Landkreis Harburg) sucht die Polizei einen möglicherweise wichtigen Zeugen. Unmittelbar vor dem Angriff soll sich ein junger, dunkel gekleideter Mann ebenfalls an Gleis 4 in einem Wartehäuschen aufgehalten haben. Das geht laut Polizei aus Aussagen des Opfers hervor, das mittlerweile vernommen werden konnte. Der Unbekannte solle sich unter der Telefonnummer (04181) 28 50 beim Zentralen Kriminaldienst melden. Der mutmaßliche Messerstecher wurde nach Polizeiangaben nach der Tat am Sonnabend kurz nach Mitternacht festgenommen. Ein Küchenmesser als wahrscheinliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 30 Jahre alte Verdächtige ist in Untersuchungshaft. Der 64-Jährige sagte der Polizei, der Angriff sei unvermittelt erfolgt. Den Angreifer habe er nicht gekannt.

