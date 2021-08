Stand: 27.08.2021 11:55 Uhr Nach Messerangriff in Oetzen: Haftbefehl gegen 31-Jährigen

Nach einem Messerangriff in der Nacht zu Donnerstag in Oetzen im Landkreis Uelzen hat ein Haftrichter jetzt Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Gegen den 31-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Der Mann soll bei einem Streit in der Wohnung seiner Ex-Partnerin auf einen ebenfalls anwesenden 32-Jährigen mehrfach eingestochen haben. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte wenig später festgenommen werden.

