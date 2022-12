Stand: 16.12.2022 18:04 Uhr Nach ICE-Unfall: Strecke Buchholz-Harburg erneut gesperrt

Beim Bahn-Unternehmen Metronom gibt es in den kommenden Tagen erneut Probleme. Betroffen ist die Bahnstrecke zwischen Buchholz (Nordheide) und Hamburg-Harburg: Sie wird von diesem Sonnabend an bis Dienstag, 20.12., in beide Richtungen tagsüber gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Das hat eine Metronom-Sprecherin mitgeteilt. Die Sperrzeit liegt jeweils zwischen 8 und 20 Uhr. Die Metronom-Züge werden in dieser Zeit über Jesteburg umgeleitet. Der Metronom wird nach eigenen Angaben einen Busnotverkehr zwischen Buchholz und Hamburg-Harburg einrichten. Die Busse pendeln ohne festen Fahrplan im 25-Minuten-Takt und halten in Buchholz, Klecken und Hittfeld. Weitere Ersatzbusse verkehren zwischen Buchholz und Sprötze. Hintergrund der kurzfristig angekündigten Bauarbeiten ist der ICE-Unfall am vergangenen Dienstag in Hamburg-Rönneburg. Dabei waren auch die Gleise beschädigt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.12.2022 | 07:00 Uhr