Stand: 22.08.2021 09:51 Uhr Nach Familienstreit: Polizei durchsucht mehrere Wohnungen

Die Polizei hat mehrere Häuser und Wohnungen einer Familie in Lüneburg durchsucht. Nach Angaben eines Sprechers hatte es zuvor Auseinandersetzungen gegeben, bei denen auch Mitglieder bedroht und verletzt wurden. Die Beamten führten mehrere sogenannte Gefährderansprachen durch. Offenbar habe es innerfamiliäre Streitigkeiten zwischen den Generationen gegeben, so der Sprecher. In den Wohnobjekten suchten Spezialkräfte der Polizei auch nach möglichen Schusswaffen, fanden aber keine. Alle beteiligten Personen kamen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.08.2021 | 09:00 Uhr