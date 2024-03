Stand: 14.03.2024 07:09 Uhr Nach Brand in Bleckede: Schulunterricht findet statt

Nach einem Brand in der Holzhackschnitzelheizung im Schulzentrum Bleckede (Landkreis Lüneburg) am Mittwochvormittag kann der Unterricht am Donnerstag wieder regulär stattfinden. Der Landkreis Lüneburg teilt mit, dass das Feuer keine Unterrichtsräume betroffen habe. Die Heizungsanlage wurde auf den für den Notfall vorgesehenen Gasbetrieb umgestellt. Alle Gebäude des Schulzentrums, auch die Sporthallen und das Lehrschwimmbecken, könnten beheizt werden, heißt es. Noch sei unklar, wie hoch der Schaden durch das Feuer ist. Ermittler suchen weiter nach der Brandursache.

