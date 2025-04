Stand: 01.04.2025 15:45 Uhr Nach Brand im Winsener Naturbad: Saisonstart in Gefahr

Nach einem Feuer im Naturbad in Winsen (Landkreis Harburg) ist die Ursache für den Brand noch nicht geklärt. Nach wie vor darf das Hauptgebäude des Schwimmbades nicht betreten werden - Brandermittler haben es gesperrt. Die Saison im Winsener Naturbad sollte eigentlich im Mai beginnen. Laut einem Sprecher der Stadt ist nun aber nicht klar, ob der Termin zum Anbaden am 2. Mai gehalten werden kann. Das Feuer war am vergangenen Wochenende im Hauptgebäude ausgebrochen.

