NS-Zwangsarbeit: Unterlüß feiert Gedenkstätten-Eröffnung

In Unterlüß (Landkreis Celle) wird heute ein Gedenkort für Zwangsarbeiter und Lager-Insassen in der Zeit des Nationalsozialismus eröffnet. Die Geschichte der Lager in dem Ort war lange nicht aufgearbeitet worden. Erst vor einigen Jahren gründete sich ein Arbeitskreis aus Politikern und Bürgern, nachdem ein Lokalhistoriker in einem Waldstück Fundamente und Ruinen eines Lagers entdeckte. In den kommenden Jahren, so die Initiatoren, soll die Geschichte des Ortes weiter aufgearbeitet werden - zum Beispiel sollen Geschichtsprojekte für Schulklassen angeboten werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.02.2022 | 09:30 Uhr