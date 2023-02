Mutter des gemeinsamen Sohnes getötet? Ex-Freund vor Gericht

Stand: 01.02.2023 12:00 Uhr

Ein 35-Jähriger steht seit Mittwoch wegen Mordes an seiner früheren Freundin in Verden vor Gericht. Er soll die 24-jährige Mutter des gemeinsamen Sohnes in Bad Fallingbostel (Heidekreis) mit Messerstichen getötet haben.