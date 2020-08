Stand: 31.08.2020 10:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mutmaßlicher Tankstellenräuber vor Gericht

Vor dem Landgericht Lüneburg muss sich seit Montag ein 25 Jahre alter Mann wegen mehrerer Tankstellenüberfälle verantworten. Die Anklage lautet auf besonders schwere räuberische Erpressung in drei Fällen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Sommer dieses Jahres Mitarbeiter verschiedener Lüneburger Tankstellen mit einem Messer bedroht zu haben. So soll der Mann rund 1.700 Euro und Zigaretten erbeutet haben. Der Angeklagte befindet sich nach Gerichtsangaben in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.08.2020 | 09:30 Uhr