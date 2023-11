Stand: 10.11.2023 11:42 Uhr Mutmaßlicher Serien-Einbrecher aus Lüneburg muss in U-Haft

Ein 47 Jahre alter Mann aus Lüneburg, der im Verdacht steht, mehr als ein Dutzend Einbrüche begangen zu haben, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das hat das Amtsgericht Lüneburg am Donnerstag angeordnet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der polizeibekannte 47-Jährige war demnach in dieser Woche bei zwei Einbruchsversuchen von Hausbewohnern beobachtet worden, die die Polizei alarmierten. Daraufhin flüchtete der Mann. Der Polizei gelang es jedoch, ihn zu fassen. In den vergangenen vier Wochen soll der 47-Jährige mehr als ein Dutzend Einbrüche in Wohn- und Geschäftsgebäude im Raum Lüneburg verübt haben. Die Ermittlungen zu diesen Taten sowie zu weiteren möglichen Straftaten in der jüngsten Vergangenheit dauern an.

Weitere Informationen Dunkle Jahreszeit: Polizei gibt Tipps gegen Einbruch Heute ist bundesweiter Tag des Einbruchschutzes. Was das Lüneburger Präventionsteam der Polizei zum Schutz empfiehlt. (30.10.2023) mehr

