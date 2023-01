Stand: 16.01.2023 08:00 Uhr Mutmaßlicher Brandstifter im Landkreis Uelzen festgenommen

Die Polizei hat im Landkreis Uelzen einen mutmaßlichen Brandstifter verhaftet. Der 35-Jährige wird verdächtigt, in der Nacht zu Montag zwei Brände bei Bad Bevensen gelegt zu haben. Im Ortsteil Jastorf stand am Sonntagabend eine Pferdescheune in Flammen. Anwohner konnten die Tiere rechtzeitig ins Freie retten. Gegen Mitternacht brannte im fünf Kilometer entfernten Oetzendorf eine Scheune mit mehreren Landwirtschaftlichen Fahrzeugen. An beiden Brandorten wurde laut Polizei ein verdächtiger Mann mit einem Motorroller beobachtet. Beamte konnten ihn wenig später ausfindig machen und festnehmen. Der Mann war nach Angaben eines Sprechers stark betrunken und ist polizeibekannt. Der Schaden wird auf 450.000 Euro geschätzt. Menschen wurden bei den Bränden nicht verletzt.

