Stand: 28.09.2023 10:43 Uhr Mutmaßliche Wolfsrisse in Stade: Kritik an Umweltministerium

Nach den mutmaßlichen Wolfsrissen bei Stade übt der Landkreis Kritik am niedersächsischen Umweltministerium. Bemängelt werden fehlende Informationen zu den gerissenen Nutztieren. Nach Angaben eines Kreissprechers ist die Verwaltung in Stade nach einer Anfrage auch nach mehreren Wochen noch nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, welche der zahlreichen Risse Wölfen zugeordnet werden können. So lange die DNA-Proben nicht belegen, dass ein bestimmter Wolf an unterschiedlichen Orten Nutztiere angefallen hat, erteilt das Ministerium aber keine Abschussgenehmigung. Das habe Umweltminister Christian Meyer (Grüne) in einem Schreiben noch einmal bekräftigt, heißt es vom Landkreis. Wann die DNA-Ergebnisse vorliegen sollen, sei dem Kreis aber nicht mitgeteilt worden. Landrat Kai Seefried (CDU) fordert deshalb, dass das Ministerium schneller und zuverlässiger informiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.09.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Wolf