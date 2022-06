Stand: 29.06.2022 11:30 Uhr Mutmaßliche Brandstifter legen mehrere Feuer in Eschede

Im Landkreis Celle haben Unbekannte offenbar in der Nacht zu Mittwoch mehrere Brände gelegt. Polizei und Feuerwehr mussten am frühen Morgen in Eschede zu unterschiedlichen Orten ausrücken. Die Einsatzkräfte waren gerufen worden, weil es im Bereich eines Holzlagers, eines Gartenhauses und an weiteren Stellen in direkter Nähe zu einem Einfamilienhaus brannte. Die Flammen waren schnell gelöscht, der Schaden wird als gering eingeschätzt. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Brände absichtlich gelegt wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.06.2022 | 13:30 Uhr