Stand: 24.11.2022 07:35 Uhr Munster: Bundeswehr bildet slowakische Soldaten an Leopard 2 aus

Die Bundeswehr bildet in Munster im Heidekreis in den kommenden Wochen slowakische Soldaten am Kampfpanzer Leopard 2 aus. Die Panzerfahrschule ist Teil eines Ringtauschs unter Deutschland, der Ukraine und der Slowakei. Panzer, die die Slowakei an die Ukraine geliefert hat, werden durch Leopardpanzer aus Deutschland ersetzt. Insgesamt bekommt die Slowakei 15 Kampfpanzer - diese stammen aus Beständen von hiesigen Rüstungsunternehmen. In den vergangenen Wochen waren bereits tschechische Soldaten in Munster geschult worden, auch sie hatten eigenes Material an die Ukraine abgegeben.

Weitere Informationen Krieg in der Ukraine: Alle News und Infos Der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht weiter: Mehr zu den Frontverläufen, diplomatischen Bemühungen und den Folgen des Überfalls. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.11.2022 | 06:30 Uhr