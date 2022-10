Stand: 09.10.2022 16:05 Uhr Munster: Achtjähriger bei Unfall mit Auto im Gesicht verletzt

Die Polizei im Heidekreis sucht einen unbekannten Autofahrer, der einen Jungen verletzt haben soll und anschließend weitergefahren ist. Die Tat habe sich am Freitag in Munster ereignet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Achtjährige war auf seinem Fahrrad auf einem Bürgersteig unterwegs. Der Autofahrer fuhr aus einer Auffahrt. Dabei berührte er den Lenker des Kinderfahrrads. Der Junge stützte daraufhin laut Polizei und verletzte sich im Gesicht.

