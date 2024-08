Stand: 16.08.2024 10:33 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Visselhövede

Bei einem Unfall zwischen Visselhövede (Landkreis Rotenburg) und Wittorf (Landkreis Lüneburg) ist ein 32-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein 72-jähriger Autofahrer war am Donnerstagabend auf der B440 in Richtung Rotenburg unterwegs. Beim Linksabbiegen übersah er nach Polizeiangaben offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer. Den Angaben zufolge zog sich der 32-Jährige bei der Kollision schwere Verletzungen zu, denen er noch am Unfallort erlag. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Motorrad wurde bei dem Zusammenstoß gegen ein weiteres Auto geschleudert. Auch dessen Fahrer blieb unverletzt.

