Stand: 15.06.2021 21:01 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Paketzustellfahrzeug

Im Landkreis Lüneburg ist am Dienstagnachmittag ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei kollidierte der Mann bei Artlenburg mit einem Transporter. Ein Paketzusteller habe die Bundesstraße 209 überquert und dabei den aus Richtung Lüneburg kommenden Kradfahrer übersehen, so ein Polizeisprecher. Der 52-Jährige stieß frontal gegen die hintere Seite des Transporters und starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall für einige Stunden teilweise gesperrt.

