Stand: 16.08.2023 13:14 Uhr Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe von Egestorf (Landkreis Harburg) ist ein 64-jähriger Motorradfahrer am Dienstag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zwei vor ihm fahrende Autos überholt. Beim Wiedereinscheren habe er die Kontrolle über sein Motorrad verloren, sei in den Grünstreifen geraten und habe sich dort mehrfach überschlagen. Ein alarmierter Rettungshubschrauber brachte den 64-Jährigen in eine Spezialklinik.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.08.2023 | 13:30 Uhr