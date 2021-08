Stand: 22.08.2021 14:05 Uhr Motorradfahrer bei Unfall auf der A26 schwer verletzt

Am Sonntagvormittag ist es auf der Autobahn A26 zwischen den Anschlussstellen Jork und Horneburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei erlitt ein 45-jähriger Motorradfahrer aus der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (Landkreis Stade) schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer mit seiner Honda in Richtung Stade unterwegs, als er nach mehreren Überholmanövern mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine verlor. Der Mann kollidierte daraufhin mehrfach mit der Mittelleitplanke und stürzte. Sein Motorrad wurde mehrere hundert Meter über die Fahrbahn geschleudert. Der 45-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autobahn 26 musste für die Dauer der Rettungsarbeiten in Richtung Stade voll gesperrt werden.

