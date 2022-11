Stand: 09.11.2022 08:12 Uhr Mordversuch? Prozess um durchtrennte Bremsleitung beginnt

Vor dem Landgericht in Lüneburg muss sich ab heute ein junges Paar wegen versuchten Mordes verantworten. Es soll im Juli vergangenen Jahres in Lüder (Landkreis Uelzen) die hinteren Bremsschläuche eines Autos durchgeschnitten haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den 20 und 22 Jahre alten Angeklagten vor, bewusst in Kauf genommen zu haben, dass die Eigentümer - darunter der Ex-Stiefvater der beschuldigten Frau - einen schweren Verkehrsunfall erleiden. Die Angeklagten wurden entdeckt, als der ehemalige Stiefvater aus dem Haus gekommen sei und den im Carport knienden Angeklagten entdeckt und angesprochen habe. Der 22-Jährige soll ihm daraufhin beim Fluchtversuch mit einem Messer schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.11.2022 | 07:30 Uhr