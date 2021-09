Stand: 14.09.2021 21:09 Uhr Mordurteil für 19-Jährigen: Verteidigung legt Revision ein

Nach dem Urteil wegen Mordes an einer 19-Jährigen in Lüneburg hat die Verteidigung Revision eingelegt. Ein ebenfalls 19 Jahre alter Mann war in der vergangenen Woche vom Landgericht Lüneburg zu einer Gefängnisstrafe von zwölf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Er hatte vor Gericht gestanden, die Abiturientin am 18. Januar in ihrem Auto erstochen zu haben. Die Jugendkammer des Landgerichts befand ihn nach dem Erwachsenenstrafrecht für schuldig. Dies entsprach der Forderung der Staatsanwaltschaft. Sie hatte nicht auf lebenslang plädiert mit dem Argument, dass der Angeklagte noch Heranwachsender sei. Der Verteidiger wollte dagegen eine Beurteilung nach dem Jugendstrafrecht und eine maßvolle Strafe von höchstens zehn Jahren wegen Totschlags erreichen.

