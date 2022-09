Mordkommission ermittelt nach tödlichen Schüssen in Stade

Stand: 20.09.2022 12:22 Uhr

Die Polizei war in der Nacht in Stade im Großeinsatz: Nachdem an einem Imbiss ein 23-Jähriger erschossen wurde, entdeckten Beamte in der Nähe zwei Schwerverletzte - und eine Pistole mit Schalldämpfer.