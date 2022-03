Mord in Visselhövede: Zweiter Prozess nach fast fünf Jahren

Stand: 09.03.2022 12:44 Uhr

Knapp fünf Jahre nach dem Mord an einem 46-Jährigen vor einer Grundschule in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) von einem fahrenden Motorrad aus beginnt am Montag der zweite Prozess in diesem Fall.