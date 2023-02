Mord aus Rache in Visselhövede? Anklage fordert lebenslänglich Stand: 22.02.2023 11:44 Uhr In einem Mordprozess sollen heute vorm Landgericht Verden die Urteile fallen. Die Staatsanwaltschaft fordert für beide Angeklagte lebenslange Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.

Sie wirft den beiden 32 und 36 Jahre alten Beschuldigten Mord aus Rache vor. Sie sollen 2017 einen 46 Jahre alten Mann vor einer Grundschule in Visselhövede erschossen haben. Der jüngere Mann soll das Opfer über Tage ausgespäht haben. Der heute 36-Jährige soll als Sozius eines Motorrads zwölf Schüsse auf den 46-Jährigen abgegeben haben. Der Verteidiger von Gentian F., dem mutmaßlichen Todesschützen, hat für seinen Mandanten auf Freispruch wegen Mangels an Beweisen plädiert. Das zweite Plädoyer der Anwälte von Klodian P., dem mutmaßlichen Organisator des Mordes, läuft noch.

VIDEO: Prozess in Verden: Anklage zum Mord in Visselhövede (1 Min)

Schüssen ging Tötungsdelikt in Albanien voraus

Nach Erkenntnissen der Anklagebehörde in Verden ist dem mutmaßlichen Rache-Mord ein Tötungsdelikt in Albanien vorausgegangen. Der 46-Jährige soll 2011 einen 17 Jahre alten Cousin der Angeklagten umgebracht haben. Dafür habe der Mann im Gefängnis gesessen. Nach seiner Freilassung sei er nach Deutschland geflüchtet, weil er Blutrache befürchtet habe, hieß es. Spezialeinheiten der niederländischen Polizei hatten die beiden Angeklagten 2021 in Rotterdam und Amsterdam festgenommen.

Motorradfahrer zu lebenslanger Haft verurteilt

In einem ersten Prozess hatte das Landgericht Verden im März 2018 den damals 23 Jahre alten Fahrer des Motorrads zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der junge Mann eine zentrale Rolle bei der Tat gespielt habe. Der Bundesgerichtshof verwarf eine Revision im Juli 2019. Der Motorradfahrer hatte in dem aktuellen Prozess ausgesagt.

