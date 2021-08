Stand: 19.08.2021 07:51 Uhr Mondelez investiert Millionen in Bad Fallingbostel

Das Unternehmen Mondelez investiert zwölf Millionen Euro am Standort Bad Fallingbostel. Das Geld soll den Angaben zufolge dazu dienen, Produktionskapazitäten in dem Lebensmittelwerk auszubauen und Nachhaltigkeitsziele bei der Energieversorgung zu erreichen. Seit 1957 produziert Mondelez Marken wie Oreo, Philadelphia und Miracel Whip in Bad Fallingbostel und ist mit rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber im Heidekreis.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.08.2021 | 06:30 Uhr